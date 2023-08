Wirtschaftspolitik Habeck und Buschmann wollen EU-Bürokratie-Dickicht lichten

29. August 2023 | Quelle: dpa

Wirtschaftsminister Robert Habeck (l, Grüne) und Justizminister Marco Buschmann (FDP) im Bundestag. Bild: Bild: dpa

Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Justizminister Marco Buschmann (FDP) wollen einen breit angelegten, spürbaren Bürokratieabbau in der Europäischen Union. Dafür solle die Bundesregierung eng mit Frankreich zusammenarbeiten. Habeck sagte der Deutschen Presse-Agentur kurz vor der Kabinettsklausur in Meseberg: „In Deutschland und in der gesamten EU ist über die Jahrzehnte ein regelrechtes Bürokratie-Dickicht entstanden. Mittlerweile ist das ein echtes Investitionshemmnis. Es ist höchste Zeit, hier gegenzusteuern.”