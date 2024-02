Die Ampel-Koalition will das im Bundestag bereits beschlossene Wachstumschancengesetz bereits am Freitag noch einmal ins Parlament einbringen - und auch die Light-Variante ändern, mit der zumindest die meisten SPD-Länder einverstanden sind. Zu den Änderungen gehört auch, dass die Mehrwertsteuersenkung bei Gas nun doch erst Ende März ausläuft. In dem vom Bundestag beschlossenen Gesetz war noch von Ende Februar die Rede.