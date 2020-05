Wirtschaftspolitik: Merz kritisiert Rettungspolitik in der Coronakrise

Dabei müsse die Politik zwei Fragen gleichzeitig beantworten. Es gehe nicht nur darum, Unternehmen in der aktuellen Krise mit genügend Liquidität auszustatten. Genauso wichtig sei der Blick darauf, wie die strategische Perspektive nach der Krise aussehe, um wettbewerbsfähige Unternehmen in den globalen Märkten zu haben. „Diese strategische Debatte muss auch in Europa geführt werden, nicht nur in Deutschland.“