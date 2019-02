 Wirtschaftspolitik: „Tektonische Verschiebungen“ – Merkel plädiert für europäische Industriestrategie

BerlinBundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sieht mit Blick vor allem auf den Aufstieg Chinas grundlegende Veränderungen in der Weltwirtschaft und hat sich für eine europäische Industriestrategie ausgesprochen. Europa müsse sich über Wettbewerbspolitik neue Gedanken machen, sagte Merkel am Dienstagabend in Berlin. „Wir kommen mit dem, was wir da vor zehn, 20 Jahren erarbeitet haben, nicht mehr einfach hin.“