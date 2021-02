Wirtschaftsstabilisierungsfonds Drei weitere Unternehmen brauchen Staatshilfe

Insgesamt sind im Rahmen des WSF zum Stand Ende Januar etwas mehr als 7,9 Milliarden Euro zur Stützung von zehn notleidenden Firmen ausgegeben worden. Die mit Abstand größten Empfänger sind weiterhin Lufthansa (5,85 Milliarden) und Tui (1,25 Milliarden Euro).



Galeria Karstadt Kaufhof steht ebenfalls in intensiven Verhandlungen mit den Bund über einen Notkredit in mittlerer dreistelliger Milliardenhöhe.



