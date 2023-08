Wirtschaftsstabilisierungsfonds: Was tun mit 27 Milliarden Euro nicht gemachten Schulden?

Ob diese liberale Abwehrhaltung aber von Dauer ist, dürfte von der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung abhängen. Sollte Deutschland in den nächsten Monaten tiefer in die Rezession rauschen und würden Industriekonzerne in Länder mit besseren Standortbedingungen wechseln, könnte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) mächtig unter Druck geraten. Dann könnten die 27 Milliarden Euro nicht ausgeschöpfter Mittel aus dem WSF doch zu einer unwiderstehlichen Versuchung werden.



