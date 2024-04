Wirtschaftsstandort: Acht Stellschrauben, um den Wohlstand in Deutschland zu sichern

Ein weiterer Anreiz könnte durch die Reform der Einkommenssteuer geschaffen werden. Denn durch die sogenannte kalte Progression, also die Auswirkung einer hohen Inflation auf die Einkommensteuer, könnte es zu einer Steuererhöhung kommen. In diesem Zug plane das Finanzministerium eine Steuerentlastung für die Bürgerinnen und Bürger. Als dritten Punkt führt der ifo-Präsident die vereinfachte Integration auf den Arbeitsmarkt von Zuwanderern auf. So geht das Fachkräfteeinwanderungsgesetz zwar einen Schritt in die richtige Richtung. Doch es reiche nicht aus. Es sei immer noch zu bürokratisch und viele Rahmenbedingungen seien in Deutschland nicht attraktiv, befürchten Kritiker.