Wirtschaftstreffen Altmaier will Stufenplan mit Wirtschaft erörtern – ohne Merkel und Scholz

von Reuters 12. Februar 2021

Nachdem es aus der Wirtschaft an Kritik an den Corona-Beschlüssen hagelte, kündigt der Bundeswirtschaftsminister für kommenden Dienstag ein Treffen mit den Spitzenvertretern der Wirtschaft an.