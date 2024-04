Wirtschaftswachstum Deutschlands fette Jahre sind vorbei

Es wirkt wie eine Verkettung unglücklicher Zufälle. Erst kam wie aus heiterem Himmel 2008 die europäische Finanz- und Schuldenkrise, in der der Euro fast zerbrach. Dann bedrohte 2020 ein heimtückisches Virus die hochkomplexen Lieferketten der deutschen Industrie. Seit Februar 2022 gefährdet der Ukraine-Krieg nicht nur die Energieversorgung, sondern auch China fällt als verlässlicher Wirtschaftspartner aus. Und all das in einer Zeit, in die Bewältigung der Klimakrise viel Kraft erfordert, die der alternden Gesellschaft schwindet.