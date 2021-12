Wirtschaftswachstum: Umfrage: Deutsche Wirtschaft stagniert im Dezember wegen Corona-Welle

Die Industrie erholte sich am Jahresende leicht, nachdem sie zuvor von Engpässen bei Mikrochips und anderen Vorprodukten ausgebremst wurde. Die Lieferzeiten für Vorprodukte waren so kurz wie seit Jahresbeginn nicht mehr. „Jegliche Unterbrechung der Lieferketten durch das Auftreten der Omikron-Variante scheint sich bisher in Grenzen zu halten“, sagte Smith.