Wirtschaftsweise „Es soll wohl mit Veronika Grimm eine kritische Stimme gestoppt werden“

Vier der fünf Wirtschaftsweisen hatten Veronika Grimm den Rücktritt aus dem Sachverständigenrat der Bundesregierung nahegelegt, weil sie in den Aufsichtsrat von Siemens Energy einziehen will. „Wir möchten Dich bitten, Dich im Falle einer Wahl in den SEAG-Aufsichtsrat für eines der beiden Mandate zu entscheiden“, schreiben die Ratsvorsitzende Monika Schnitzer sowie die Mitglieder Achim Truger, Ulrike Malmendier und Martin Werding in einer E-Mail, aus der das „Handelsblatt“ und die Redaktion von „Table Media“ zitierten. Die E-Mail ging demnach zugleich an Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt (SPD) sowie die Bundesminister Christian Lindner (FDP) und Robert Habeck (Grüne).