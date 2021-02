Wirtschaftsweise Lars Feld „Ökonomen, die Stimmung gegen die Pharmabranche machen, täte Demut gut“

Dann mal anders gefragt: Es gibt in der Ökonomie seit Jahren eine Debatte, ob wir uns in einem neuen Kondratieff-Konjunkturzyklus befinden, befeuert zum Beispiel durch IT-Sektor und Gesundheitsökonomie. Ist da was dran?

Ach je, der gute alte Kondratieff! Der ist doch widerlegt, es gibt diese regelmäßigen langen Zyklen nicht. Jeder Zyklus ist anders. Wir bleiben langfristig im Trend abnehmender Produktivitätszuwächse, da zeigt sich keine größere Veränderung.



Die letzte Pandemie vor Corona war die Spanische Grippe 1918 bis 1920. Lässt sich diese Krise ökonomisch mit der heutigen vergleichen?

Nur zum Teil. Die Spanische Grippe hatte massive wirtschaftliche Auswirkungen, da vor allem jüngere Menschen und Erwerbsfähige betroffen waren und viele von ihnen starben. Dies führte ökonomisch gesehen zu einem massiven Verlust an Humankapital, der sehr lange nachwirkte. Das ist in dieser Pandemie nicht so. Die schweren Verläufe, die zum Tod führen, treffen ja überwiegend alte Menschen.