«Wirtschaftsweise» Schnitzer: "Deutschland braucht 1,5 Millionen Zuwanderer"

03. Juli 2023 | Quelle: dpa

Die «Wirtschaftsweise» Monika Schnitzer hat als Maßnahme gegen den Fachkräftemangel mehr Zuwanderung vorgeschlagen. Bild: Bild: dpa

Die „Wirtschaftsweise” Monika Schnitzer hat als Maßnahme gegen den Fachkräftemangel mehr Zuwanderung vorgeschlagen. „Deutschland braucht 1,5 Millionen Zuwanderer im Jahr, wenn wir abzüglich der beträchtlichen Abwanderung jedes Jahr 400.000 neue Bürger haben und so die Zahl der Arbeitskräfte halten wollen”, sagte sie der „Süddeutschen Zeitung”. „Wir brauchen dringend eine Willkommenskultur. Wenn Intel eine Fabrik in Magdeburg baut und dafür auch ausländische Fachkräfte gewinnen will, müssen die sich dort willkommen fühlen.”