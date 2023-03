Wirtschaftsweise zu Gasheizungen „Regierung könnte sich durch solche Verbote ins Knie schießen“

So hat das Wirtschaftsministerium 2022 deutlich mehr Förderbewilligungen für den Austausch alter Heizungen gegen klimafreundliche Anlagen erteilt als im Vorjahr. Für Bestandsgebäude, die saniert werden, wurde demnach die Förderung von 200.000 Wärmepumpen genehmigt. Das ist fast viermal mehr als 2021, als 53.000 Wärmepumpen bewilligt wurden, wie aus Zahlen des Ministeriums hervorgeht. Zuvor hatte der „Spiegel“ berichtet. Nicht mitgerechnet sind Zahlen für den Einbau in Neubauten, bei denen diese Technik sich zunehmend durchsetzt gegen Gas- und Ölheizungen. Zudem bewilligte der Staat die Förderung beim Einbau von 110.000 Biomasseheizungen und die Sanierung von 140.000 Häusern an der Gebäudehülle.



Lesen Sie auch: In fünf Schritten zur neuen Heizung



Nach Angaben der Heizungsbranche wurden im vergangenen Jahr 236.000 Wärmepumpen abgesetzt, 53 Prozent mehr als im Vorjahr. Heizsysteme auf Basis von Biomasse, hier insbesondere Pelletheizungen, entwickelten sich demnach mit einem Plus von 17 Prozent und 89.000 abgesetzten Geräten ebenfalls überproportional stark. Dies ist nach Angaben des Branchenverbandes BDH von Mitte Februar insbesondere auf die Bundesförderung BEG zurückzuführen.