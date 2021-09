WirtschaftsWoche-Entscheiderpanel 1. Niemand, 2. Lindner

Glücklicher Lindner? Man könnte die Lage auch ganz anders betrachten. Nach dem Abbruch der Jamaika-Verhandlungen 2017 („Lieber nicht regieren als falsch regieren“) muss der Parteichef diesmal liefern. Noch einmal die eigenen Wähler mit Opposition zu enttäuschen, nach all dem Groko-Frust, nach einem Wahlkampf, der voll auf gestalten, verändern und reformieren ausgerichtet war – das könnte politischem Selbstmord gleichen. So gesehen stehen die Liberalen und ihr Chef ziemlich unter Druck, könnten nicht in Ruhe das beste programmatische Angebot möglicher Koalitionspartner abwarten, sondern müssten nehmen, was kommt.