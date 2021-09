WirtschaftsWoche-Entscheiderpanel Ampel first, Jamaika second

Diese neue Stimmung zeigt auch eine gewisse Bewegung in Bezug auf die Kanzlerfavoriten. Im letzten Entscheiderpanel vor der Wahl lagen Scholz und Laschet in der Direktwahlfrage noch gleich auf. Und alle anderen denkbaren Regierungsoptionen? Sie spielen in den Augen von Managern und Selbstständigen keine nennenswerte Rolle mehr – das gilt auch für eine Neuauflage der Großen Koalition: Gerade einmal sechs Prozent der befragten leitenden Angestellten, höheren Beamten und Selbstständigen wünschen sich eine Fortsetzung von Schwarz-Rot.



