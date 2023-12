WirtschaftsWoche-Umfrage: So würden Deutschlands Entscheider die Haushaltskrise lösen

Wahrscheinlich haben die drei aufgehört zu zählen, wie viele Stunden sie in den vergangenen Tagen zusammengesessen haben. Olaf Scholz kehrte am Wochenende extra früher von der Weltklimakonferenz in Dubai zurück, Robert Habeck trat die Reise dorthin erst gar nicht an. Alles nur, um sich in Berlin gemeinsam mit Christian Lindner über ein Haushaltsloch zu beugen – allein für 2024 soll es rund 17 Milliarden Euro groß sein.