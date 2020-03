WirVsVirus: Hacken gegen das Coronavirus

Was ist das konkrete Ziel, das Sie in den 48 Stunden erreichen wollen?

Generell hat jeder Hackathon das Ziel, eine Vielzahl an prototypischen Lösungen zu entwickeln und die “Schwarmintelligenz” der Gesellschaft zu aktivieren. Lösungen heißt in diesem Fall, dass noch nicht alles zwingend fertig designed oder programmiert sein muss. Der #WirVsVirus-Hackathon hat zwei Ziele: Wir wollen den Tatendrang der Bürgerinnen und Bürger zusammenführen und ein Netzwerk schaffen. Nur so lassen sich Vorschläge für die bestmöglichen Ergebnisse bündeln. Unsere Idealvorstellung ist es, dass wir dann am Ende jede Menge kreative Lösungen haben, die uns in diesen schwierigen gesellschaftlichen Zeiten näher zusammenbringen. Der Hackathon ist erst der Startschuss. Wir arbeiten derzeit an einem Konzept zur Verstetigung.