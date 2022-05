Wissenschaft und Politik Diese Top-Ökonomen werden die Regierung künftig beraten

Jäger hat an der Universität Bonn studiert und wurde 2016 an der Harvard-Universität in den USA promoviert. Derzeit lehrt er am Massachusetts Institute of Technology (MIT) als Assistenzprofessor. Mit der Übernahme des Spitzenpostens beim IZA in Bonn kehrt Jäger gewissermaßen zu seinen regionalen studentischen Wurzeln zurück. Er wird zunächst vom MIT beurlaubt, später ist eine Anbindung an die Uni Bonn geplant.



