Wissenschaftlicher Dienst des Bundestags Sechs Prozent Zins bei Steuernachzahlung nicht mehr gerechtfertigt – Bayern, Hessen und Sachsen wollen senken

Dagegen sieht Hamburg etwa „zum jetzigen Zeitpunkt keinen Anlass zu einer Überarbeitung der Verzinsungsregelungen“. Und Mecklenburg-Vorpommern will abwarten, bis das Bundesverfassungsgericht entschieden hat.



Diese Meinung teilt auch das Bundesfinanzministerium. „Die Bundesregierung geht unverändert von der Verfassungsmäßigkeit des geltenden Rechts aus“ und wolle eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts abwarten, so das Finanzministerium auf Anfrage der WirtschaftsWoche. Tatsächlich wollen die Karlsruher Richter noch in diesem Jahr über den seit 1961 unverändert geltenden Zinssatz urteilen.