Wissenschaftspolitik Kabinett beschließt „Zukunftsstrategie” für Forschung

08. Februar 2023 | Quelle: dpa

Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger im Bundeskanzleramt (Archivbild). Die «Zukunftsstrategie» soll unter anderem «die Gesellschaft stärker ins Forschungs- und Innovationsgeschehen einbinden». Bild: Bild: dpa

Das Bundeskabinett hat eine „Zukunftsstrategie Forschung und Innovation” beschlossen. Das Vorhaben hatte die Ampel in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart. In dem gut 80-seitigen Papier setzt sich die Regierung Ziele und formuliert Prioritäten für ihre Forschungs- und Innovationspolitik der kommenden Jahre. In der Strategie ist von „Missionen” die Rede.