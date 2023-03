WissZeitVG: „Wir schaden unseren eigenen Leuten“

WirtschaftsWoche: Frau Riphahn, Sie sind selbst Professorin und Inhaberin des Lehrstuhls für Statistik und empirische Wirtschaftsforschung an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Wie erleben Sie das Wissenschaftszeitvertragsgesetz in der Praxis?

Regina Riphahn: Ich hatte an zwei Stellen Berührungspunkte mit dem Gesetz. Zum einen können Mitarbeitende an die Grenzen ihrer zulässigen Promotionszeit stoßen. Das kann zum Problem werden. Ich hatte eine Doktorandin, deren weitere Finanzierung von der Bewilligung eines Drittmittelprojektes abhing. Das hat glücklicherweise funktioniert. Sonst hätte sie mitten in ihrer Promotionsphase kein Geld mehr bekommen. Ich hätte ihre Stelle nicht mehr über den Lehrstuhl bezahlt dürfen, obwohl das Geld da war. Der andere Punkt ist: In Bewerbungsverfahren etwa für Juniorprofessuren haben Personen aus dem Ausland eine bessere Startsituation als Personen aus Deutschland. Bewerber dürfen zum Teil vor Stellenantritt nicht mehr als sechs Jahre im deutschen akademischen System verbracht haben. Das schadet dann nur Personen aus Deutschland. Wenn wissenschaftliche Mitarbeitende aus dem Ausland kommen, ist es egal, wie lange sie schon an Unis waren, da das nicht in Deutschland war. Damit schaden wir unseren eigenen Leuten.