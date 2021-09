WiWo-Digitalevent Das heißt dieses Wahlergebnis für die deutsche Wirtschaft

von Max Haerder 26. September 2021

Diskutieren am Wahlabend: Sabine Herold, Tao Tao, Beat Balzli und Lars Feld (r.) Bild: Bild: WirtschaftsWoche

Diese Wahl wird die Republik nachhaltig verändern. Was bedeutet das Ergebnis für Arbeitnehmer und Arbeitgeber? Was für die Steuerpolitik? Was für den Klimaschutz? Unser Talk am Abend rückte die Wirtschaft in den Fokus.