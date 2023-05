Um den nötigen Goldzufluss zu sichern beziehungsweise Goldabflüsse zu verhindern, mussten die USA den Zinssatz sehr hoch halten – was wiederum die heimische Konjunktur schwer belastete. Immerhin erlaubte der jetzt genutzte sogenannte hinkende Goldstandard die Notenausgabe neben Gold auch durch goldgesicherte Devisen zu decken, wodurch der US-Dollar bereits jetzt wichtige Reservefunktionen bekam. Da die USA sich aber nach 1918 rasch hinter hohe Zollmauern zurückzogen und die finanzielle Stabilisierung Europas ihren Geschäftsbanken überließen, übernahm das Land keine Rolle als Garant der internationalen Währungsordnung, sondern destabilisierte diese durch die Behinderung des Handels eher.



In der Weltwirtschaftskrise verlor der Goldstandard, der sich als Hemmnis für eine wirksame nationale Wirtschaftspolitik erwies, seine wichtigsten Eckpfeiler: Das Pfund scherte 1931 aus, der Dollar 1933, während das wegen seiner Reparationsverpflichtungen hoch verschuldete Deutsche Reich zwar im Goldstandard blieb, aber zur Devisenzwangswirtschaft überging. Dem Zusammenbruch der internationalen Währungsordnung folgte in den 1930er-Jahre auch eine drastische Schrumpfung der globalen Handelsströme.



So wurde schon in den 1930er-Jahren klar, dass die Währungsordnung eine Schlüsselrolle bei der Wiederherstellung einer funktionierenden, arbeitsteiligen Weltwirtschaft haben musste. 1944, als sich das Ende des Krieges abzeichnete, war es in Bretton Woods dann soweit: