Die größte Volkswirtschaft im Goldstandard war lange Großbritannien, dessen Bank of England im Grunde auch als „lender of last resort“ so etwas wie der internationale Hüter der Einhaltung der Regeln des Goldstandards war. Sie sorgte vor allem dafür, dass der sogenannte Goldautomatismus in Gang blieb. Hatte ein Land hohe Handelsbilanzdefizite, floss Gold aus diesem Land ab, dass folgerichtig seine Geldpolitik restriktiv fassen und die Zinssätze hochhalten musste, um den Goldabfluss zu verhindern. In der Folge verringerten sich die Importe und das Handelsbilanzdefizit, sodass schließlich auch die Leistungsbilanz stabilisiert werden konnte. Bei Handelsbilanzüberschüssen lief der Mechanismus anders herum, sodass der Goldautomatismus im Grunde stets für eine Art Fließgleichgewicht sorgte, zumindest in der Theorie.