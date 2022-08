Derart erfolgreiche Reformen sind in der deutschen Wirtschaftsgeschichte selten, aus eigenem Antrieb kennt man sie im Grunde kaum. Das 19. Jahrhundert blieb zwar vorwiegend liberal; vor 1914 waren die Investitionsquoten hoch und der Staatsanteil am BIP mit etwa 16 Prozent gering. Das 20. Jahrhundert mit seinen Kriegen, Kriegs- und Rüstungswirtschaften und verwaltungswirtschaftlichen Zwängen erlebte im Grunde aber eine regelrechte Orgie staatlicher Eingriffe in die Wirtschaft, die nicht nur der Not der Zeit, sondern zu größerem Maße dem Aufstieg und der Verbreitung staatlicher Gestaltungsphantasien geschuldet waren, wodurch die freien Entfaltungsspielräume der Wirtschaft behindert, zurückgedrängt und schließlich im Zweiten Weltkrieg drastisch eingeschränkt wurden.