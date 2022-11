Ob der westeuropäische, der westdeutsche Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg eine Blaupause für die Ukraine nach dem Ende des Krieges liefern, ist schwer zu beurteilen, wenn man nicht in Trivialitäten verfallen will, die immer zutreffen. Das große Problem ist nicht die Integration der Ukraine in die Weltwirtschaft, die außer Frage steht. Die eigentlich offene Frage ist vielmehr, ob die ukrainische Wirtschaft die Leistungs- und Konkurrenzfähigkeit aufweist, die notwendig ist, um sich in der Weltwirtschaft zu behaupten. Sie hat ihre Stärken, namentlich im Bereich der Landwirtschaft, doch was aus dem industriereichen Osten des Landes wird, lässt sich kaum absehen. Es ist jedenfalls nicht so wie es in Westeuropa war, wo es vor allem darum ging, den vorhandenen Kapitalstock wieder effizient zu nutzen und seine Produktivität zu steigern: Die Frage nach dem Stand der ukrainischen Industrie, von dem der Wiederaufbau des Landes ausgehen muss, ist ja völlig ungeklärt, und konkurrenzfähige Unternehmen gab es auch vor dem Krieg in vielen Bereichen nicht.