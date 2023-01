Es ist insofern kein Wunder, dass sich große Handelshäuser mit durchaus modernen Zügen zunächst in den seegünstig gelegenen oberitalienischen Städten finden, in denen sich der Handel mit den in Europa begehrten Handelsgütern der Levante bündelte. Nach der Westverschiebung des Fernhandels aus dem Mittelmeer in den Atlantik verloren die italienischen Städte an Bedeutung; es begann der Aufschwung der nordwestlichen Hafenstädte, die auch die eigentlich geographisch begünstigten iberischen Plätze bald in den Schatten stellten, da sie zu den urbanen Zentren des Kontinents schlicht günstiger lagen. In den Niederlanden und England entstanden daher ähnlich wie zuvor in Oberitalien regelrechte Finanzzentren, vorneweg vor allem Antwerpen und Amsterdam; hier bildeten sich auch die ersten typisch kapitalistischen Unternehmensformen (Aktiengesellschaften) bei der Organisation des Asienhandels, namentlich die Vereinigte Ostindische Kompanie in den Niederlanden und wenig später die East India Company in England.