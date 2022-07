Während unter der Vorgängerregierung von Ludwig Erhard die Rezession der Jahre 1966/67 eine ungeschickt agierende Regierung rasch als handlungsunfähig demontiert hatte, schien unter Karl Schiller nun wissenschaftlich fundierte Zielstrebigkeit den älteren Schlendrian zu ersetzen. 1968 sprang die Konjunktur an und erreichte bereits 1969 wieder die aus der Zeit des Wirtschaftswunders gekannten Daten, doch lag in diesem Erfolg auch ein wesentlicher Grund des Scheiterns der Konzertierten Aktion. Denn angesichts deutlicher Preissteigerungen und hoher Wachstumsraten war den Gewerkschaftsmitgliedern die lohnpolitische Zurückhaltung ihrer Organisationen kaum mehr zu verkaufen; es kam zu wilden Streiks (unter anderem bei Ford und Hoechst), durch die die Gewerkschaften in eine Legitimationskrise gerieten, die sie geradezu zwang, sich zukünftig nicht mehr in ihren Lohnforderungen an den Vorgaben der Konzertierten Aktion zu orientieren. Damit war der erste Baustein der Globalsteuerung gefallen, der angesichts der sich in den 1970er Jahren beschleunigenden Inflation auch nicht wiederhergestellt werden konnte. Die sich sukzessiv abzeichnende Lohn- Preis-Spirale jedenfalls konnte angesichts von Inflationsquoten, die zeitweilig über sieben Prozent lagen, nicht verhindert werden.