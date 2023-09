Schon in den 1950er Jahren fanden die industriellen Interessenvertreter in der Frage der hochumstrittenen Kontrolle von Kartellen und Unternehmenszusammenschlüssen eher Gehör in Adenauers Kanzleramt als in Ludwig Erhards Wirtschaftsministerium, in dem man den Wettbewerb unbedingt fördern wollte. Großindustrielle sahen eine zu weitgehende Wettbewerbskontrolle des Staates geradezu als Entwicklungshindernis und opponierten daher scharfen gegen Kontrollen. Es gelang zwar Erhards Versuche, eine effektive Wettbewerbskontrolle aufzubauen, lange hinzuhalten; erst 1957 kam es nach heftigen Auseinandersetzungen zu einer Regelung, die der Industrie zu weit, dem Erhardschen Ministerium aber nicht weit genug ging. Durchsetzen konnte sich die Industrie mithin keineswegs. Auch andere Fragen waren von großem Streit begleitet, so die Auseinandersetzungen um die im System von Bretton Woods unterbewertete DM, was den Export förderte und die Ausfuhrindustrie und den Exporthandel freute, im Binnenland aber erheblichen inflationären Druck entfaltete und die politischen Handlungsspielräume schmälerte. Die Aufwertungen 1961 und 1969 waren entsprechend im Vorfeld von heftigen Auseinandersetzungen gekennzeichnet; letztlich erfolgten sie gegen erheblichen industriellen Widerstand, der sich auch hier keineswegs einfach durchsetzte.



Bundeswirtschaftsminister Ludwig Erhards ordoliberal inspirierte Wirtschaftspolitik war in sich selbst ein Hemmnis für industrielle Interessenvertretung, denn unter seiner Regie war der Staat keineswegs bereit, in industrielle Wünsche einzuwilligen, sollten sie noch so dringend geäußert werden. Nach Ausbruch der Kohlen- und wenig später der Krise der Eisen- und Stahlindustrie zeigte sich das Bundeswirtschaftsministerium gegenüber Forderungen, hier zugunsten der gegebenen Strukturen zu intervenieren, überaus distanziert.