Große Streiks gab es in der Nachkriegszeit bis weit in die 1970er-Jahre hinein nur in Ausnahmefällen. Der einzige Generalstreik der Nachkriegszeit vom November 1948 war eher eine Art Demonstration gegen die Preistreibereien nach der Währungsreform und weniger ein Arbeitskampf. In den 1950er-Jahren gab es den Metallarbeiterstreik in Schleswig-Holstein zur Durchsetzung der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall; Ende der 1960er-Jahre kam es zu „wilden“, also nicht gewerkschaftlich organisierten Streiks wegen der von der Konzertierten Aktion Karl Schillers durchgesetzten Lohnzurückhaltung. In den 1970er-Jahren schließlich streikte die ÖTV unter ihrem Chef Heinz Kluncker, um angesichts der gestiegenen Inflation die Verteilungsposition der Arbeitnehmer des öffentlichen Dienstes zu sichern. Was damals als radikal wahrgenommen wurde, war, das wissen wir heute, keineswegs so gewollt. Die ÖTV war immer kompromissbereit; der große Aufstand lag völlig außerhalb ihres Denkens.