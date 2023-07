Die steigende Flut lässt bekanntlich alle Schiffe steigen, nur werden manche größer als andere. Die hohen Investitionen, die über einbehaltene Gewinne und die Nutzung des Kapitalmarktes finanziert wurden, ließen das private Anlagevermögen überproportional stark ansteigen, wodurch folgerichtig die Vermögensungleichheit wuchs, eine Tatsache, die John Maynard Keynes in den frühen 1920er Jahre damit rechtfertigte, dass er auf den produktiven Charakter der Investitionen verwies, deren Ertrag letztlich der gesamten Volkswirtschaft zugutekomme. Nimmt man das Beispiel des Kaiserreiches, so könnte man generell vom Zusammenspiel einer vergleichsweise niedrigen Besteuerung (Grenzsteuersatz für Einkommen in Preußen incl. kommunaler Zuschläge bei hohen Einkommen etwa 25 Prozent), guter Gewinnaussichten für Inlandsinvestitionen (die Dividendenzahlungen vieler Unternehmen lagen vor dem Krieg auf Rekordniveau), einer leistungsfähigen und modernen Infrastruktur, einem vergleichsweise gut ausgebildeten Arbeitskräftepotential und einem überaus schlanken Staat sprechen. Der Anteil der öffentlichen an der Gesamtbeschäftigung wuchs zwar zwischen 1880 und 1907 von sieben auf knapp zehn Prozent, was etwa 2,7 Millionen Menschen entsprach, doch waren hiervon nur etwa 590.000 in der Verwaltung beschäftigt, während knapp 1,5 Millionen Personen in öffentlichen Unternehmen, namentlich bei Bahn und Post ihrer Arbeit nachgingen.