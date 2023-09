Die letzten 150 Jahre industrieller Interessenpolitik rechtfertigen mithin kaum, von einer Art säkularem Niedergang des Verbandswesens zu sprechen. Für industrielle Interessen war es stets schwer, sich Gehör zu verschaffen, zumal diese Interessen eben nie so einheitlich waren, wie ihre Durchsetzbarkeit wünschenswert erscheinen ließ. Die Jahre des Wiederaufbaus von den 1950er bis in die 1960er Jahre waren in gewisser Hinsicht Ausnahmejahre, da in dieser Zeit das Schicksal der Republik an ihrem wirtschaftlichen Erfolg hing, die Stimme der Industrie also leicht Gehör fand. Das ist heute anders.