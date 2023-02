WiWo Startklar 18-Stunden-Tage, Coba-Erfolgsgeheimnis: Wir machen Sie startklar für den Donnerstag

3. Die Aufregung um den Eklat am Frankfurter Flughafen gestern legt sich nur langsam (zur Erinnerung: Die IT der Lufthansa war ausgefallen, nachdem ein Bagger auf einer Baustelle mehrere Glasfaserkabel beschädigt hatte). Währen die Flughäfen sich bereits auf den anstehenden Streik vorbereiten, läuft die Suche nach den Ursachen des Unfalls. Denn Stand jetzt sind ähnliche Vorfälle bei Tiefbauarbeiten in Deutschland gar nicht so selten. Das liegt daran, dass alles unter der Erde erschreckend oft Terra incognita bleibt, selbst mit kritischer Infrastruktur darunter. Und dennoch: Einen IT-Ausfall in diesem Umfang hat es im deutschen Luftverkehr noch nie gegeben, wie Experte Heinrich Großbongard im Interview erzählt.