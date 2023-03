WiWo Startklar Ampel-Marathon, Mercedes-Milliarden und Bankenkrise: Das müssen Sie heute Morgen wissen

Die US-Notenbank hat Amerikas Banken blind in die nächste Krise laufen lassen. China kann sich kaum mehr wünschen: In den Augen seiner Politiker ist die Krise ein weiterer Beweis für den Niedergang der USA. Schließlich dominiert in Peking schon lange die Maxime: Je mehr Amerika schwächelt, desto mehr Raum hat China für seinen eigenen globalen Aufstieg. China betrachtet einen kalten Krieg und das Blutbad in der Ukraine offenbar als kleinen Preis, um sein Streben nach geostrategischer Hegemonie zu stärken. So profitiert China von der US-Bankenkrise.