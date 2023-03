WiWo Startklar Angst vor der Finanzkrise und Kehrtwende in der Rüstungsbranche: Das müssen Sie heute wissen

2. Mit Spannung blicken die Teilnehmer an den Finanzmärkten an diesem Donnerstag nach Frankfurt, wo der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) über die Zinsen entscheidet. Nach der Pleite der kalifornischen Silicon Valley Bank und der Unruhe, die diese an den Märkten ausgelöst hat, erwarten die Analysten Hinweise von EZB-Chefin Christine Lagarde, wie es weiter geht mit den Zinsen. Erhöht sie die Zinsen deutlich, steigen so die Verluste in den Bilanzen der nationalen Notenbanken. Das Zins-Dilemma der EZB wird immer größer.