WiWo Startklar Bayer-Boni, Schulden-Streit und Inflation: Das müssen Sie heute wissen

3. Heute präsentiert das Statistische Bundesamt das Bruttoinlandsprodukt für das erste Quartal und die vorläufigen Inflationszahlen für April. Nicht nur die Vanguard-Ökonomin Roxane Spitznagel warnt: Die Inflation wird trotz der schwachen Konjunktur in den USA und Europa vorerst hoch bleiben. Das liegt neben den steigenden Löhnen auch an der Entwicklung in China.