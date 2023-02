WiWo Startklar: Bidens Besuch, Putins Pläne: Wir machen Sie startklar für den Dienstag

Es sind historische Bilder: Ein amerikanischer Präsident spaziert durch die Hauptstadt eines Landes im Krieg während ringsherum Sirenen vor Luftangriffen warnen. Joe Biden traf gestern den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Kiew – kurz vor dem ersten Jahrestag des Kriegsbeginns. Der Besuch ist ein Signal – an die Ukraine, an die Nato-Verbündeten, an Russland und an seine Gegner in den USA. Selenskyj, so die Botschaft, könne sich darauf verlassen, dass die Vereinigten Staaten ihre Unterstützung aufrechterhalten.