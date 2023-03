WiWo Startklar Böse Bahn, gefährlicher Drohnenstreit und Wertvernichter Sanierung: Das müssen Sie heute wissen

In dunkelblauem Anzug und mit roter Krawatte war Vivek Ramaswamy gut 20 Minuten lang hin und her über die Bühne gelaufen, warnte vor den Gefahren durch Minderheitenförderung, den „Woke-Industrial Complex“ und illegale Einwanderung. Der 37-Jährige möchte 2025 für die Republikaner US-Präsident werden. Ein volles Haus hatte er bei seiner Rede am vergangenen Freitag in Washington, D.C., jedoch nicht, obwohl er fünf Standing Ovations gezählt habe, wie er betont. Wer der Mann ist und ob er zurecht Zuversicht für den Wahlkampf versprüht, hat unser US-Korrespondent aufgeschrieben.