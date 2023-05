WiWo Startklar Cariads Konkurrenz, Umgang mit China, Flüchtlingsfragen: Das wird heute wichtig

1. Die Länder gehen mit großer Einigkeit in Gespräche mit dem Bund über die strittige Finanzierung rund um Flüchtlingsfragen. Am Abend übermittelten die Staatskanzleichefs dem Bundeskanzleramt eine gemeinsame Beratungsgrundlage, die der dpa vorliegt. Der Deutsche Städtetag verlangt eine dauerhafte Regelung für die Finanzierung der Unterbringung, Versorgung und Integration der Geflüchteten – morgen beraten Bund und Länder darüber, eine Lösung ist aber nicht in Sicht.