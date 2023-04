WiWo Startklar Conti will raus, Deutsche Bank überrascht und Luxus rentiert sich

In den USA nehmen mehr als zwei Drittel der Eltern Einbußen in Kauf, um ihre volljährigen Kinder finanziell zu unterstützen. In Deutschland sind die Entbehrungen nicht ganz so krass. Aber auch hierzulande gleichen Eltern die Preissteigerungen aus – und erhöhen das Taschengeld. Die Kollegen Dominik Reintjes und Jannik Deters haben eine Civey-Umfrage exklusiv für die WiWo ausgewertet.