WiWo Startklar Das müssen Sie heute Morgen wissen

1. Trotz des Wochenendes wurde es auch in den vergangenen Tagen nicht ruhiger um die angeschlagene Credit Suisse, die Gerüchteküche brodelte. Am Sonntag machten die Banken es dann offiziell: Die UBS übernimmt die Credit Suisse, um deren Pleite zu verhindern. Es ist die größte Bankenfusion seit der Finanzkrise. Was bedeutet der Deal? Ist eine Finanzkrise nun abgewendet? Die wichtigsten Fragen und Antworten.