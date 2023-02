WiWo Startklar Deckel für den Gaspreis, Debatte um die Nato und Sorge um den Wohnungsmarkt

Das EU-Parlament hat gestern die neuen CO2-Vorgaben durchgewunken, die unter anderem vorsehen, dass in der EU ab 2035 keine neuen Pkw mit Verbrennungsmotoren mehr zugelassen werden sollen. Das Thema sorgt schon seit Monaten für Debatten in den sozialen Netzwerken, die jetzt neu aufgeflammt sind. So nutzt Verkehrsminister Volker Wissing den Entscheid, um auf seinem Twitter-Kanal für E-Fuels zu trommeln. Dafür schlägt ihm viel Häme entgegen, etwa vom Satireaccount SPD Benzin, der Wissings Verkehrswende für ähnlich visionär hält wie in Faxgerät.