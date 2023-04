WiWo Startklar Die Angst der Immobilien-Eigentümer, der neue Bayer-Chef und das 49-Euro-Ticket

1. Das Ende ist eingeläutet. Es ist eines auf Raten: Die Ampelkoalition hat am Freitagabend einen Kompromiss beim umstrittenen Gebäudeenergiegesetz mit dem Verbot des Einbaus neuer Gas- und Ölheizungen bekanntgegeben. Dank Übergangs- und Ausnahmeregelungen treten die schlimmsten Befürchtungen von Hausbesitzern wohl nicht ein. Und trotzdem brodelt es. WirtschaftsWoche-Redakteur Martin Gerth hat an einem Seminar für Wohnungseigentümer teilgenommen und weiß, dass weitere Konflikte um den Heizungsaustausch programmiert sind. Die Energiewende der Ampel überfordert Eigentümer, warnt Gerth in diesem lesenswerten Beitrag.