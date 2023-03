WiWo Startklar E-Fuel-Streit, Heizungs-Verbot und Inflation: Wir machen Sie startklar für den Montag

Es ist nicht das erste Mal, dass wir an dieser Stelle über das Thema E-Fuels sprechen, aber die Debatte ist erneut massiv aufgeflammt. Der Grund: Die FDP will die synthetischen Kraftstoffe nutzen, um das längst beschlossene Verbrenner-Aus aufzuweichen. Eigentlich ist längst EU-weit beschlossen, dass ab 2035 keine neuen Fahrzeuge mit Verbrennermotoren mehr zugelassen werden dürfen. Nun fordert nicht nur Verkehrsminister Wissing, sondern auch Parteichef Lindner eine Neubewertung dessen, was ein Verbrenner ist – und erntet dafür vornehmlich Kritik.