WiWo Startklar: Ein Jahr Ukraine-Krieg: Das müssen Sie heute wissen

Können Sie sich noch daran erinnern, wo Sie heute vor einem Jahr waren? Was Sie gemacht haben, als sie erfuhren, es ist ein Krieg in Europa ausgebrochen? Heute vor einem Jahr hat Russland die Ukraine angegriffen. In den sozialen Netzwerken liest und sieht man dieser Tage zahlreiche Solidaritätsbekundungen mit den Ukrainerinnen und Ukrainern. In mehreren deutschen Großstädten wird es heute Demonstrationen geben. In Hamburg etwa, wird unter dem Hashtag #HamburgStehtStill dazu aufgerufen, um 12 Uhr seine Arbeit ruhen zu lassen und eine Minute lang der Opfer des Krieges zu gedenken. Und in London haben Aktivisten blaue und gelbe Farbe vor der russischen Botschaft verschüttet und den Straßenverkehr darüber fahren lassen, wie in diesem Video zu sehen.