WiWo Startklar Ein Machthaber bleibt, einer ist angesägt und die neue Schufa-Frage: Wir machen Sie startklar für den Freitag

1. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen trifft US-Präsident Joe Biden in Washington. Mit Blick auf den Krieg in der Ukraine funktioniert die transatlantische Zusammenarbeit zwar, in Sachen Wirtschaftspolitik herrscht jedoch eher frostige Stimmung zwischen den USA und Europa. Stichwort: Inflation Reduction Act. Die milliardenschweren Steuervergünstigungen und Subventionen für klimafreundliche Technologien in den USA werden in der EU als wettbewerbswidrig angesehen.