WiWo Startklar Erholter Dax, OECD-Bericht und #workation: Das müssen Sie heute wissen

Über 14.000 Reaktionen hat dieser Post auf LinkedIn inzwischen erhalten. Und es geht in ihm einfach nur darum, dass eine Frau von dort arbeiten kann, wo sie möchte. Ob es nun von Sizilien oder von Rügen ist, ganz egal bei so einer #workation. In den Kommentaren darunter erzählen die Nutzerinnen und Nutzer von eigenen Erfahrungen, machen aber teils auch darauf aufmerksam, dass dies doch ein Privilegierten-Thema sei: „Wenn Handwerker, Fließband-Industriearbeiter, Polizistinnen und Feuerwehrleute im 3-Schichtsystem, Lehrer und Krankenschwestern so manche hier formulierten Anforderungen an frei einteilbarer Arbeit vom Strand aus lesen würden, wäre wenig Verständnis zu erwarten“.