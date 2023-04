WiWo Startklar Finnland in der Nato, Trump vor Gericht: Das müssen Sie heute wissen

von Theresa Langwald-Došenović 04. April 2023

Wir machen Sie startklar für den Tag Bild: Bild: WirtschaftsWoche

Was bedeutet der Nato-Beitritt von Finnland? Was will von der Leyen in China erreichen? Und steht ein Krieg in Taiwan bevor? Das müssen Sie heute wissen, um mitreden zu können.