WiWo Startklar Frankreichs geheime China-Deals und die Sicherheit der Stromversorgung

1. Die erste Reise von Annalena Baerbock als Außenministerin nach China verspricht Spannung: nicht nur vor dem Hintergrund des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine und des Konflikts zwischen China und Taiwan, sondern auch wegen der geplanten deutschen Chinastrategie. Baerbocks erster Stopp in der Volksrepublik ist nun ausgerechnet ein Unternehmensbesuch. Gilt also doch: Wirtschaft first, alles andere second?